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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 19:10 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,受累于欧债危机忧虑

路透新加坡6月13日电---马来西亚棕榈油期货周三收低,因对于欧债危机或放缓需求的担忧,抵消了库存趋紧的利好因素.

欧债危机的不确定性正值投资者关注希腊6月17日,选举结果或导致希腊退出欧元区.

不过分析师对于马来西亚库存下降以及毛棕榈油较豆油贴水超过每吨160美元仍感到欣喜.

美国农业部(USDA)稍稍下修了新旧作物年度末大豆库存的预估,对棕榈油形成支撑.

指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌0.5%,报每吨2,950马币.

成交量为18,627口(每口25吨),低于通常25,000口的水平.

马来西亚5月棕榈油库存处在13个月低点,表明强劲的需求降低库存.(完)

--编译/审校 王洋/隋芬

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