〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,受累于欧债危机忧虑

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡6月13日电---马来西亚棕榈油期货周三收低,因对于欧债危机或放缓需求的担忧,抵消了库存趋紧的利好因素.
欧债危机的不确定性正值投资者关注希腊6月17日,选举结果或导致希腊退出欧元区.
不过分析师对于马来西亚库存下降以及毛棕榈油较豆油贴水超过每吨160美元仍感到欣喜.
美国农业部(USDA)稍稍下修了新旧作物年度末大豆库存的预估,对棕榈油形成支撑.
指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌0.5%,报每吨2,950马币.
成交量为18,627口(每口25吨),低于通常25,000口的水平.
马来西亚5月棕榈油库存处在13个月低点,表明强劲的需求降低库存.(完)
--编译/审校 王洋/隋芬
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。