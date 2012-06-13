〔美国数据〕6月8日当周住房抵押贷款申请增至2009年来最高--MBA

路透纽约6月13日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请增加至2009年来最高水平.

6月8日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上涨18%至949.4点.再融资指数上涨19.2%至5,334.3点.购房抵押贷款指数则增长12.8%至205.6点.

MBA高管Michael Fratantoni在一份声明中称:"再融资数量增长,因投资者能够抓住抵押利率在4%下方的机会,购房贷款申请创下逾六个月来最高."

再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的78%升至79%.

该周30年期固息抵押贷款利率上升1个基点,平均为3.88%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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