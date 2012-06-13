〔美国数据〕6月8日当周住房抵押贷款申请增至2009年来最高--MBA

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透纽约6月13日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请增加至2009年来最高水平.
6月8日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上涨18%至949.4点.再融资指数上涨19.2%至5,334.3点.购房抵押贷款指数则增长12.8%至205.6点.
MBA高管Michael Fratantoni在一份声明中称:"再融资数量增长,因投资者能够抓住抵押利率在4%下方的机会,购房贷款申请创下逾六个月来最高."
再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的78%升至79%.
该周30年期固息抵押贷款利率上升1个基点,平均为3.88%.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋;审校 隋芬
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。