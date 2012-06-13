〔伦敦美债〕公债价格下跌,投资者等待10年券标售

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透伦敦6月13日电---美国公债价格周三在欧洲市场下滑,因交易员为即将到来的10年期公债标售做准备.由于担心欧债危机,此次标售或迎来不错的需求.
美国财政部周三稍晚将标售210亿美元10年期公债,而一天前的三年期公债标售令人失望.约320亿欧元的三年券标售以0.387%的高收益率拉下帷幕,较标售前的收益率高出0.4个基点,差价幅度创下2011年2月来最高.
周二,市场预计新标售的10年券收益率在1.67%左右,若果真如此将创下标售纪录新低.
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。