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债券 | 2012年 6月 13日 星期三 19:38 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,投资者等待10年券标售

路透伦敦6月13日电---美国公债价格周三在欧洲市场下滑,因交易员为即将到来的10年期公债标售做准备.由于担心欧债危机,此次标售或迎来不错的需求.

美国财政部周三稍晚将标售210亿美元10年期公债,而一天前的三年期公债标售令人失望.约320亿欧元的三年券标售以0.387%的高收益率拉下帷幕,较标售前的收益率高出0.4个基点,差价幅度创下2011年2月来最高.

周二,市场预计新标售的10年券收益率在1.67%左右,若果真如此将创下标售纪录新低.

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