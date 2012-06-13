欧洲已公布经济指标--2012/6/13

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-r -0.3-@-f -0.1-@-r
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-p +0.1-f --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 4月 +0.6 +0.3 +3.0
德国 5月 -0.2-f +0.2-f +1.9-f
法国(HICP) 5月 -0.1 +0.2 +2.3
意大利(HICP) 5月 持平-f +0.9-f +3.5-f
生产者物价指数(PPI):
英国 4月 +0.7 +0.6-r +3.3
德国 4月 +0.2 +0.6 +2.4
法国 4月 持平 +0.5 +2.7
意大利 4月 +0.3 +0.3 +2.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 5月 6.7-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 4月 10.2-@ 10.1-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋; 审校 隋芬
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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