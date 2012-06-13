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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 21:20 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差大跌74%,创三年半低点

路透新加坡6月13日电---亚洲石脑油裂解价差周三连续第二日下滑,大跌近74%至每吨升水3.20美元,创下近三年半来最低,因现货供给增长的同时需求下降.

上次石脑油裂解价差低于上述水准还是在2009年1月7日,当时为每吨贴水3.78美元,受到了2008年金融危机的影响.

一位在新加坡的交易员说:"相较于以前石脑油市场已经崩塌.裂解价差可能触及贴水区间,不过我认为情势不会恶化到2008年的地步."

尽管石化厂商的现货需求低迷,现货石脑油原料供给正在流出.

这是因为近期沙特阿美、科威特和阿布扎比国家石油公司(ADNOC)要求的创纪录的期限升水,抑制了买家需求,并导致滞销.

汽油裂解价差连续第三日下降,徘徊在五个半月低点每桶5.16美元附近,因供应充足.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 734.00 -7.00 -0.94 741.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 79.22 -0.77 -0.96 79.99

97号现货汽油GL97-SIN 108.20 -0.28 -0.26 108.48

95号现货汽油GL95-SIN 105.80 0.70 0.67 105.10

92号现货汽油GL92-SIN 102.60 0.20 0.20 102.40

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.16 -0.05 -0.96 5.21 (完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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