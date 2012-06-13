〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差大跌74%,创三年半低点

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡6月13日电---亚洲石脑油裂解价差周三连续第二日下滑,大跌近74%至每吨升水3.20美元,创下近三年半来最低,因现货供给增长的同时需求下降.
上次石脑油裂解价差低于上述水准还是在2009年1月7日,当时为每吨贴水3.78美元,受到了2008年金融危机的影响.
一位在新加坡的交易员说:"相较于以前石脑油市场已经崩塌.裂解价差可能触及贴水区间,不过我认为情势不会恶化到2008年的地步."
尽管石化厂商的现货需求低迷,现货石脑油原料供给正在流出.
这是因为近期沙特阿美、科威特和阿布扎比国家石油公司(ADNOC)要求的创纪录的期限升水,抑制了买家需求,并导致滞销.
汽油裂解价差连续第三日下降,徘徊在五个半月低点每桶5.16美元附近,因供应充足.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 734.00 -7.00 -0.94 741.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 79.22 -0.77 -0.96 79.99
97号现货汽油GL97-SIN 108.20 -0.28 -0.26 108.48
95号现货汽油GL95-SIN 105.80 0.70 0.67 105.10
92号现货汽油GL92-SIN 102.60 0.20 0.20 102.40
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.16 -0.05 -0.96 5.21 (完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。