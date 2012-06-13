〔国际油市〕亚洲燃料油市场续涨,7/8月价差触及四个月高位

路透新加坡6月13日电---亚洲燃料油市场周三进一步走强,光汇石油在互换市场的买盘拉抬7/8月价差至四个月高位.

根据路透数据,7/8月跨月价差,即7月固定价格互换合约较8月合约的升水,上涨1.38美元至每吨5.88美元,为2月中以来最高.

中国光汇石油在交易窗口买进16万吨180-cst的7月固定价格互换合约,另外也买进3万吨380-cst的7月合约.

实货市场亦被推高,180-cst与380-cst现货升水均进一步攀高.180-cst升水涨0.05美元至七日高位每吨3.95美元,380-cst升水涨0.95美元,至两周高位每吨3.15美元.

实货窗口仅有一笔交易达成,这笔4万吨交易的价格为每吨较新加坡现货升水4.00美元,与周二交易的价位接近.

船用燃料油市场表现活跃,买家继续利用价格下跌机会吸纳.

原油价格走低亦拉高了燃料油冶炼利润,7月裂解价差早盘一度达到逾四个月最高水平,收盘报在每吨较迪拜原油高出1.64美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 617.60 8.00 1.31 609.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN 602.35 7.40 1.24 594.95

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 605.00 5.00 0.83 600.00

380CST船用燃料油升水 2.65 -2.40 -47.52 5.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.95 0.05 1.28 3.90

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.15 0.95 43.18 2.20(完)