〔国际油市〕亚洲燃料油市场续涨,7/8月价差触及四个月高位

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡6月13日电---亚洲燃料油市场周三进一步走强,光汇石油在互换市场的买盘拉抬7/8月价差至四个月高位.
根据路透数据,7/8月跨月价差,即7月固定价格互换合约较8月合约的升水,上涨1.38美元至每吨5.88美元,为2月中以来最高.
中国光汇石油在交易窗口买进16万吨180-cst的7月固定价格互换合约,另外也买进3万吨380-cst的7月合约.
实货市场亦被推高,180-cst与380-cst现货升水均进一步攀高.180-cst升水涨0.05美元至七日高位每吨3.95美元,380-cst升水涨0.95美元,至两周高位每吨3.15美元.
实货窗口仅有一笔交易达成,这笔4万吨交易的价格为每吨较新加坡现货升水4.00美元,与周二交易的价位接近.
船用燃料油市场表现活跃,买家继续利用价格下跌机会吸纳.
原油价格走低亦拉高了燃料油冶炼利润,7月裂解价差早盘一度达到逾四个月最高水平,收盘报在每吨较迪拜原油高出1.64美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 617.60 8.00 1.31 609.60
现货380CST燃料油 FO380-SIN 602.35 7.40 1.24 594.95
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 605.00 5.00 0.83 600.00
380CST船用燃料油升水 2.65 -2.40 -47.52 5.05
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.95 0.05 1.28 3.90
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.15 0.95 43.18 2.20(完)
--编译 隋芬; 审校 王洋
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。