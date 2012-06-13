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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 21:14 BJT

〔标题新闻〕IMF敦促俄罗斯实施强有力的财政整顿,赞扬该国央行提高卢布汇价弹性

* 国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR4E7MG033]

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