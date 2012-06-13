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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 21:13 BJT

〔路透调查〕分析师认为西班牙可能在未来12个月里请求主权援助

路透伦敦6月13日电---一项路透调查显示:

* 受访59位分析师中有35位称,西班牙可能在未来12个月里请求主权援助

* 受访的59位分析师中有37位称,欧元区能以当前形式挺过接下来的12个月.(完)

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