〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至三日高位

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡6月13日电---亚洲柴油裂解价差回升至三日高位每桶15.61美元,终止连续两日的跌势,与此同时现货升水持坚,因需求不错且供给减少.
含硫0.5%的柴油现货升水上涨近15%至两日高位,每桶较新加坡报价高0.35美元GO-SIN-DIF,含硫为500ppm柴油的升水也上涨0.05美元至每桶2.55美元.
与轻质馏分油市场不同,对柴油的买兴一直很强劲.
这是因为新加坡和印度炼厂的维护减少了供给,促使买家继续锁定船货.
一位在新加坡的交易员说:"柴油升水将保持下去,不太可能很快下滑,即便是有欧债危机的因素."
"中东高硫柴油供给吃紧,诸如斯里兰卡、印度的IOC和壳牌等买家仍在买进.越南也需要进口,不过规模不会比以前多."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 111.13 0.26 0.23 110.87
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.02 0.52 0.47 110.50
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.17 0.47 0.42 111.70
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.22 0.52 0.46 112.70
6月柴油互换 GOSGSWMc1 110.60 0.50 0.45 110.10
7月柴油互换 GOSGSWMc2 110.50 0.55 0.50 109.95 (完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。