〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至三日高位

路透新加坡6月13日电---亚洲柴油裂解价差回升至三日高位每桶15.61美元,终止连续两日的跌势,与此同时现货升水持坚,因需求不错且供给减少.

含硫0.5%的柴油现货升水上涨近15%至两日高位,每桶较新加坡报价高0.35美元GO-SIN-DIF,含硫为500ppm柴油的升水也上涨0.05美元至每桶2.55美元.

与轻质馏分油市场不同,对柴油的买兴一直很强劲.

这是因为新加坡和印度炼厂的维护减少了供给,促使买家继续锁定船货.

一位在新加坡的交易员说:"柴油升水将保持下去,不太可能很快下滑,即便是有欧债危机的因素."

"中东高硫柴油供给吃紧,诸如斯里兰卡、印度的IOC和壳牌等买家仍在买进.越南也需要进口,不过规模不会比以前多."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 111.13 0.26 0.23 110.87

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.02 0.52 0.47 110.50

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.17 0.47 0.42 111.70

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.22 0.52 0.46 112.70

6月柴油互换 GOSGSWMc1 110.60 0.50 0.45 110.10

7月柴油互换 GOSGSWMc2 110.50 0.55 0.50 109.95 (完)