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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 22:53 BJT

〔美国热股〕Evercore Partners将Zynga评级上调至"中性",股价涨逾3%

路透6月13日电---Evercore Partners将社交游戏企业Zynga(ZNGA.O)评级从"减码"上调至"中性",指因Zynga可能因本月稍后将发布的新游戏而受益.

在周三早盘交易中,Zynga股价大涨3.2%,至5.14美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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