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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 21:46 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,之前公布的本土经济数据不佳

路透纽约6月13日电---美国股市周三开盘下跌,稍早公布的美国5月零售销售连续第二个月下滑,而5月生产者物价指数(PPI)降幅大于预期.

道琼工业指数.DJI开盘下跌41.32点或0.33%,报12,532.48点;标准普尔500指数.SPX下跌6.75点或0.51%,至1,317.43点;Nasdaq指数.IXIC下跌14.22点或0.50%,报2,828.85点.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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