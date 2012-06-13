〔欧洲汇市〕英镑下跌,希腊大选忧虑料令英镑/美元承压

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
* 英镑/欧元下跌,从两周高位回落
* 欧元在三年半低位0.7950英镑寻获支撑
* 英镑/避险美元料承压
路透伦敦6月13日电---英镑兑欧元周三下跌,因为流向英镑的避险资金流动能消退.英镑兑美元看似容易受到冲击,因为投资者等待周末希腊大选的结果.
欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.3%,报0.8053英镑,从周二所及两周低位0.8011英镑处反弹,当时西班牙公债收益率上涨,投资者寻求欧元之外的替代品.
5月初以来,欧元兑英镑一直大致陷于0.8150英镑-三年半低位0.7950英镑之间交投,许多市场人士称,在周日希腊大选前,欧元兑英镑不太可能突破这一区间.
分析师称,英镑和欧元兑避险美元均可能承压,因为人们担心,若希腊大选中反对援助的党派获胜,就可能增加该国退出欧元区的可能性.
英镑兑美元GBP=D4下跌0.2%,报1.5545美元,阻力位在6月6日高位1.5601美元.
英镑看似容易进一步下跌,特别是兑美元,因为英国央行今年晚些时候选择祭出更多货币宽松政策来保护该国经济免受欧元区危机影响的可能性日益增长.
ING策略师称,英国央行货币政策委员会最终可能会将当前3,250亿英镑资产购买计划的规模扩大至4,500亿英镑.
若美国联邦储备理事会(美联储,FED)不推行更多量化宽松政策来提振经济成长的话,这就可能会把英镑兑美元推低至1.50美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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