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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 23:01 BJT

〔标题新闻〕截至6月8日当周美国炼厂使用率升1个百分点至92%,为2007年8月来最高水平-EIA

EIA为美国能源资料协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HD41M]

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