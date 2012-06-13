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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 01:11 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为1.622%,投标倍数为3.06

路透华盛顿6月13日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.622

中值 1.598

低值 1.530

价格/得标

价格 101.167093

高值得标比率 33.76%

投标倍数 3.06

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 21,000,015,100

总投标 64,274,559,100

竞争性投标得标 20,989,206,000

非竞争性投标得标 10,809,100

FED附加 1,482,702,800

发行细节

发行日 2012/06/15

到期日 2022/05/15

CUSIP码 912828SV3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 于春红

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