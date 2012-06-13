〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为1.622%,投标倍数为3.06

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透华盛顿6月13日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.622
中值 1.598
低值 1.530
价格/得标
价格 101.167093
高值得标比率 33.76%
投标倍数 3.06
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 21,000,015,100
总投标 64,274,559,100
竞争性投标得标 20,989,206,000
非竞争性投标得标 10,809,100
FED附加 1,482,702,800
发行细节
发行日 2012/06/15
到期日 2022/05/15
CUSIP码 912828SV3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 于春红
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。