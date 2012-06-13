〔欧元债市〕尽管标售需求良好德债仍下跌,意大利明日将标售公债

* 德债延续跌势,因多个原因

* 在意大利周四标售公债前,该国公债收益率攀升

* 扩散忧虑可能令意大利公债标售遇到挑战

路透伦敦6月13日电---德债价格周三连续第二天下挫,受累于获利了结,尽管10年期德债标售需求良好凸显了希腊本周末大选前德债的避险吸引力.

在意大利周四标售总计45亿欧元的三年期和两批较长期公债前,意大利公债也承压.

在分析师忧虑西班牙问题扩散之时,意大利公债标售可能遭遇挑战.西班牙银行业救助计划未能缓和对其最终将被商业市场拒之门外的担忧.

在欧洲市场尾盘,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB涨5.3个基点,至6.22%,扭转稍早的跌势,因在该国公债标售前紧张情绪浮现,交易商说.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB报6.77%,徘徊在欧元面世来的高位附近,日内升2.7个基点.

德债期货FGBLc1又一天被大举抛售,尽管希腊周末大选前存在广泛的不确定性,且日内稍早德债标售的需求良好.该合约结算价报141.71,日内跌77个跳动点.

分析师无法解释德债下跌的原因,一些分析师直指是德债近期大涨后的获利了结,而其他分析师就认为是因评级较高的奥地利,荷兰及欧洲金融稳定工具(EFSF)有一轮长债供应.

10年期德债DE10YT=TWEB收益率升7.1个基点,至1.50%,脱离但仍接近1.127%的纪录低位.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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