〔英国债市〕英债期货追随德债下跌,受英国即将标售公债打压

路透伦敦6月13日电---德国公债的下跌周三拖累了英债期货,即将进行的英债标售增加了英债的压力.

一些交易商称,支撑欧元区的成本不断上升对德国财政将产生负面影响.这与德国10年期公债较可比英债收益率差最近几周收紧相符.

其他人称,获利了结和新债发行,以及决策者可能采取新行动以防范欧债危机升级的风险上升,加剧了德债的跌势.

6月英债期货FLGM2结算价跌54个跳动点,至118.73,表现优于可比德债约20个跳动点.

英国央行副总裁塔克周二稍晚的讲话巩固了英国将进行新一轮资产购买的预期.

英国10年期公债收益率GB10YT=RR涨5.2个基点,至1.750%,和可比德债的收益率差收窄2个基点,至25个基点.

50年期公债收益率GB50YT=RR升7.4个基点.周四英国即将标售15亿英镑2060年到期公债,加剧了源自德债的价格压力.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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