〔欧洲股市〕交投震荡终场收低,受全球经济成长放缓拖累

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%,Euro STOXX指数收平

* SKF引领景气循环股下跌,因欧元区危机及中国成长放缓

* Euro STOXX 50波动率指数上升,投资者防范希腊风险

路透伦敦6月13日电---欧洲股市周三在震荡交投中收跌,因为公司及宏观报告所提供的新证据表明,欧洲危机正在打压全球经济成长,导致投资者为未来市况波动布仓.

全球最大轴承生产商--SKF AB(SKFb.ST)的股价下跌7.3%,带领工业股下挫,此前该制造业风向标企业警告称,由于欧元区债务危机及中国经济成长放缓,市场需求趋疲.

SKF AB在FTSEurofirst 300指数成本分股中跌幅最大.FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报986.95点,成交量为90日移动均值的90%.

"我们仍处在宏观趋势恶化的环境中,我们觉得最近公司面的消息亦正变得令人担忧,"摩根大通策略师Emanuel Cau表示.

"我们的建议只要宏观背景没有改善,就采取逢高抛售的策略."

周三公布的零售销售数据显示,美国消费者变得更为谨慎,一位颇具影响力的中国政府顾问被援引称中国经济第二季年增长率可能跌至7%下方.

Cau青睐防御类股,例如,医疗保健.SXDP和消费必需品类股.SXRP.SXDP,这两类股今日分别上涨0.5%和0.6%,成为周三唯一上涨的两个板块.他亦青睐电信类股.SXKP.

全球最大服饰零售商--西班牙Inditex(ITX.MC)暴涨11.6%,体现出防御特质,此前该公司公布的获利增幅高于预期,因为欧洲及亚洲的买需畅旺.

这帮助缓解了Euro STOXX 50指数.STOXX50E的跌势.该指数在尾盘反弹的帮助下收平,报2,143.50点.

Euro STOXX 50隐含波动率指数.V2TX收高4.5%,说明投资者正在想办法防范欧元区出现不良事件.

英国富时100指数.FTSE收涨0.18%,报5,483.81点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.14%,报6,152.49点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.55%,报3,030.04点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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