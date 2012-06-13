版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 07:52 BJT

(重发)〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因空头回补及澳洲下调小麦产量预估

(重发以补充结算价数字)

路透6月13日电---美国小麦期货周三1815 GMT场内交易收盘时上涨,因受到空头回补及澳洲下调小麦产量预估的提振.

欧洲制粉小麦期货周三尾盘回吐稍早录得的涨幅,因为澳洲产量预估下调所带来的支撑作用被不利出口的欧元上涨及芝加哥大豆期货下跌所抵消.

澳洲下调冬麦产量预估逾7%,加剧了全球供应忧虑并提振了美国小麦期货,之前一天恶劣天气打压了俄罗斯、欧洲及美国这些出口大国的产出.

美国农业部(USDA)已将本作物销售年度俄罗斯小麦出口预估下调200万吨,至1,600万吨.

7月小麦期货合约处于所有关键移动均线下方.九日相对强弱指标为41.

指标CBOT-7月小麦期货WN2持平,结算价报每蒲式耳6.16美元.

CBOT小麦预估成交量为139,705口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 兰秀娟;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐