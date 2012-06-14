〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货涨跌不一,7月合约因现货走坚收涨

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大

中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。