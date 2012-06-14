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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 08:02 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货涨跌不一,7月合约因现货走坚收涨

路透6月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三在场内交易收盘时涨跌互现,旧作7月合约因现货市场劲扬以及农户销售缓慢而攀升.

新作12月合约走低,因近月/远月合约价差对近月合约有利,且天气预报显示美国中西部作物天气改善.

7月合约较12月合约溢价从5月底的33美分扩阔近150%,至82美分.

农业气象学家称,预计中西部西北部的部分玉米和大豆种植区本周末将出现小雨量的降雨,但其他地区仍将是干燥天气.下周很可能出现降雨.

7月合约在所有关键移动均线之下交投,首个主要阻力位在50日移动均线切入位6.05-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为54.

7月玉米合约CN2收涨8-1/2美分,结算价报5.92-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为467,597口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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