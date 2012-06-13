〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货收在两年低位,可可期货攀升

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透纽约/伦敦6月13日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三收在两年低位,盘中交投震荡,因希腊周末大选在即,欧债危机仍是焦点所在,而可可和罗布斯塔咖啡期货上升.
ICE原糖下跌,令7月/10月合约溢价小幅收窄,经纪关注最大出产国巴西糖出口推迟的情况.
全球股市上涨不一,美元小跌,因疲弱的美国经济数据及欧债危机持续,打压市场人气.
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货交投震荡,一度跌至两年低点,之后扳回跌幅.9月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌1.15美分,或0.7%,收报每磅1.5420美元,此为次月合约自2010年6月中来最低结算价.
该合约在盘后交易中跌至日内低位1.5370美元.
巴西丰收料短期令价格承压,加之加工商在可能的情况下舍阿拉比卡咖啡改用更便宜的罗布斯塔咖啡的趋势,以及消费者购买较低价的罗布斯塔咖啡.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货小升,9月合约LRCc2小涨29美元,或1.4%,收报每吨2,099美元.
ICE-9月可可期货CCN2大涨28美元,或1.3%,收报每吨2,259美元.Liffe-9月可可期货LCCU2攀升13英镑,或0.8%,收报每吨1,551英镑.
ICE原糖期货下跌,价格仍高于上周触及的22个月低位,经纪商关注近月合约升水.
7月原糖期货SBc1下跌0.44美分,或2.2%,收报每磅19.92美分.伦敦8月白糖期货LSUc1下滑11.90美元,或2.1%,结算价报每吨568.40美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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