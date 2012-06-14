〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因美国天气料好转及忧虑经济

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透6月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低近2%,交易商说,因预期美国天气改善相关的多头清仓,及市场忧虑全球经济.
近月7月大豆合约SN2跌至一周的最低水平,豆粕跌幅多于豆油,豆粕/豆油价差收窄.
中国经济增长较预期缓慢,为大豆市场带来进一步压力.中国是全球最大的大豆进口国.
天气形态显示天气将更湿润,尽管仍不完美.农业气象学家称,美国中西部的西北地区本周稍晚料有小雨量的降雨,但其他地方天气可能干燥.
分析师预期,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周四公布的周度大豆压榨报告将显示5月压榨量为1.351亿蒲式耳,高于NOPA公布的4月压榨数据1.31708亿蒲式耳.
CBOT称,周二稍晚登记交割的大豆合约减少2口,令总登记交割合约为8口.大豆登记交割合约从5月底的逾600口下降,反映现货市场紧张.
CBOT-7月大豆期货SN2收低26-3/4美分,报14.08-1/4美元.
7月豆粕合约SMN2下跌11美元,收报每短吨422美元.7月豆油合约BON2下跌0.62美分,报每磅49.10美分.
今日大豆预估成交量为227,112口;豆粕预估成交量为72,305口,豆油成交量为136,352口.
以下为CBOT农产品期货在1859GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 592.50 8.50 1.5% -8.4%
CBOT大豆Sc1 1408.25 -26.75 -1.9% 17.5%
CBOT豆粕SMc1 422.00 -11.00 -2.5% 36.4%
CBOT豆油BOc1 49.10 -0.62 -1.3% -5.7%
CBOT小麦Wc1 616.00 0.00 0.0% -5.6%
CBOT稻米RRc1 1389.50 -20.50 -1.5% -4.9%
EU小麦BL2H0 205.75 -0.25 -0.1% 1.6%
NYMEX原油期货CLc1 82.38 -0.94 -1.1% -16.6%
道琼工业指数.DJI 12,512 -61 -0.5% 2.4%
现货金XAU= 1618.10 8.60 0.5% 3.5%
欧元/美元EUR= 1.2588 0.0084 0.7% -2.8%
美元指数.DXY 82.0570 -0.3660 -0.4% 2.3%
波罗的海
干散货指数.BADI 902 9 1.0% -48.1%
--------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
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