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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 08:12 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因美国天气料好转及忧虑经济

路透6月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低近2%,交易商说,因预期美国天气改善相关的多头清仓,及市场忧虑全球经济.

近月7月大豆合约SN2跌至一周的最低水平,豆粕跌幅多于豆油,豆粕/豆油价差收窄.

中国经济增长较预期缓慢,为大豆市场带来进一步压力.中国是全球最大的大豆进口国.

天气形态显示天气将更湿润,尽管仍不完美.农业气象学家称,美国中西部的西北地区本周稍晚料有小雨量的降雨,但其他地方天气可能干燥.

分析师预期,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周四公布的周度大豆压榨报告将显示5月压榨量为1.351亿蒲式耳,高于NOPA公布的4月压榨数据1.31708亿蒲式耳.

CBOT称,周二稍晚登记交割的大豆合约减少2口,令总登记交割合约为8口.大豆登记交割合约从5月底的逾600口下降,反映现货市场紧张.

CBOT-7月大豆期货SN2收低26-3/4美分,报14.08-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2下跌11美元,收报每短吨422美元.7月豆油合约BON2下跌0.62美分,报每磅49.10美分.

今日大豆预估成交量为227,112口;豆粕预估成交量为72,305口,豆油成交量为136,352口.

以下为CBOT农产品期货在1859GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 592.50 8.50 1.5% -8.4%

CBOT大豆Sc1 1408.25 -26.75 -1.9% 17.5%

CBOT豆粕SMc1 422.00 -11.00 -2.5% 36.4%

CBOT豆油BOc1 49.10 -0.62 -1.3% -5.7%

CBOT小麦Wc1 616.00 0.00 0.0% -5.6%

CBOT稻米RRc1 1389.50 -20.50 -1.5% -4.9%

EU小麦BL2H0 205.75 -0.25 -0.1% 1.6%

NYMEX原油期货CLc1 82.38 -0.94 -1.1% -16.6%

道琼工业指数.DJI 12,512 -61 -0.5% 2.4%

现货金XAU= 1618.10 8.60 0.5% 3.5%

欧元/美元EUR= 1.2588 0.0084 0.7% -2.8%

美元指数.DXY 82.0570 -0.3660 -0.4% 2.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 902 9 1.0% -48.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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