〔金属期市〕期铜在清淡且无方向的交投中小幅收涨,因欧元走坚

* 希腊大选前投资者持谨慎态度

* 美国5月扣除汽车的零售销售较前月降幅创两年来最大

路透伦敦/纽约6月13日电---期铜周三在清淡且无方向的交投中小幅上涨,受助于欧元走坚.期铜早盘一度下跌,因美国零售销售数据疲弱令人们忧心于全球最大经济体美国的需求.

美国5月零售销售连续第二个月下滑[ID:nEAPAD0EB4],期铜应声下跌,随后在零星空头回补的提振下反弹.

交易商指出,连续第二日市况清淡,并称在周末希腊大选及周四意大利公债标售前,期铜市场缺乏方向,走势缺乏充份理据.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,390美元,仅比周二收盘价每吨7,395美元高出5美元,因为期铜市场在上周剧烈波动后连续第二日喘息.

纽约商品期货交易所(COMEX)-7月合约HGN2收高0.11%,报每磅3.3395美元,在触及日低3.3185美元后寻获部分技术支撑.

尽管已达成对西班牙银行业1,000亿欧元(1,257.4亿美元)的援助计划,但投资者仍神经紧绷.部分人士认为6月17日希腊大选后,期铜可能会因紧张情绪缓解而反弹.

铜价本季迄今已累计下跌逾11%,因为对欧元区的忧虑,以及最大铜消费国中国需求的不确定性令铜价承压.今年迄今铜价已累计下跌2.3%.

铜价从日低反弹之际,恰逢欧元兑美元连续第二日上涨,因为外汇投资者大规模轧平空头仓位,但围绕西班牙、意大利和希腊的忧虑挥之不去限制了欧元的升势.

其他金属方面,期镍CMNI3下跌,报16,980美元,周二收盘价为17,175美元.期铅CMPB3收报每吨1,900美元,周二收盘价为1,895.50美元.期锡CMSN3收报每吨19,450美元,周二收盘价为每吨19,700美元.期铝CMAL3报1,964美元,周二收盘价为1,968美元.期锌CMZN3收盘时没有成交,买方出价报1,882美元,周二收盘价为1,880美元.

以下为1806 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 333.25 -0.30 -0.09 343.60 -3.01

LME期铝 1963.00 -5.00 -0.25 2020.00 -2.82

LME期铜 7390.00 -5.00 -0.07 7600.00 -2.76

LME期铅 1899.00 3.50 +0.18 2035.00 -6.68

LME期镍 16980.00 -195.00 -1.14 18710.00 -9.25

LME期锡 19445.00 -255.00 -1.29 19200.00 1.28

LME期锌 1882.00 2.00 +0.11 1845.00 2.01

上海期铝 15885.00 20.00 +0.13 15845.00 0.25

上海期铜 54310.00 370.00 +0.69 55360.00 -1.90

上海期锌 14770.00 35.00 +0.24 14795.00 -0.17

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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