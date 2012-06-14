更正:〔金属期市〕期铜近收平,盘中交投清淡

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
(更正:因原文有误,将标题和第一段"小幅上涨"应为"近收平";第四段"仅比周二收盘价每吨7,395美元高5美元"应该为"低5美元";第五段日低"3.3185美元"应为"3.3080美元")
* 希腊大选前投资者持谨慎态度
* 美国5月扣除汽车的零售销售较前月降幅创两年来最大
路透伦敦/纽约6月13日电---期铜周三在清淡且无方向的交投中近收平盘,因美国零售销售数据疲弱令人们忧心于全球最大经济体美国的需求.
美国5月零售销售连续第二个月下滑[ID:nEAPAD0EB4],期铜应声下跌,随后在零星空头回补的提振下反弹.
交易商指出,连续第二日市况清淡,并称在周末希腊大选及周四意大利公债标售前,期铜市场缺乏方向,走势缺乏充分理据.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,390美元,仅比周二收盘价每吨7,395美元低5美元,因为期铜市场在上周剧烈波动后连续第二日喘息.
纽约商品期货交易所(COMEX)-7月合约HGN2收高0.11%,报每磅3.3395美元,在触及日低3.3080美元后寻获部分技术支撑.
尽管已达成对西班牙银行业1,000亿欧元(1,257.4亿美元)的援助计划,但投资者仍神经紧绷.部分人士认为6月17日希腊大选后,期铜可能会因紧张情绪缓解而反弹.
铜价本季迄今已累计下跌逾11%,因为对欧元区的忧虑,以及最大铜消费国中国需求的不确定性令铜价承压.今年迄今铜价已累计下跌2.3%.
铜价从日低反弹之际,恰逢欧元兑美元连续第二日上涨,因为外汇投资者大规模轧平空头仓位,但围绕西班牙、意大利和希腊的忧虑挥之不去限制了欧元的升势.
其他金属方面,期镍CMNI3下跌,报16,980美元,周二收盘价为17,175美元.期铅CMPB3收报每吨1,900美元,周二收盘价为1,895.50美元.期锡CMSN3收报每吨19,450美元,周二收盘价为每吨19,700美元.期铝CMAL3报1,964美元,周二收盘价为1,968美元.期锌CMZN3收盘时没有成交,买方出价报1,882美元,周二收盘价为1,880美元.
以下为GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 333.25 -0.30 -0.09 343.60 -3.01
LME期铝 1963.00 -5.00 -0.25 2020.00 -2.82
LME期铜 7390.00 -5.00 -0.07 7600.00 -2.76
LME期铅 1899.00 3.50 +0.18 2035.00 -6.68
LME期镍 16980.00 -195.00 -1.14 18710.00 -9.25
LME期锡 19445.00 -255.00 -1.29 19200.00 1.28
LME期锌 1882.00 2.00 +0.11 1845.00 2.01
上海期铝 15885.00 20.00 +0.13 15845.00 0.25
上海期铜 54310.00 370.00 +0.69 55360.00 -1.90
上海期锌 14770.00 35.00 +0.24 14795.00 -0.17
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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