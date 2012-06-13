〔美国债市〕公债价格上涨,因经济数据令人失望且10年期公债标售良好

* 零售销售及生产者物价指数(PPI)疲弱,降低了对美国第二季美国GDP的预估

* 希腊大选忧虑支撑了市场对公债的买盘

* 美国预计210亿美元10年公债续发获得旺盛需求

* 美国公债表现再次优于德债

路透纽约6月13日电---美国公债价格周三上涨,此前财政部标售10年期新债吸引了旺盛需求,另外通胀和消费者支出数据低于预期,巩固了美国经济放缓的观点.

周三早盘美国公债价格上涨,因经济数据巩固了美联储可能将再次购债以支撑经济的预期；购债将支持民间对美国公债的需求.

财政部以处于纪录低位的得标利率1.622%标售220亿美元10年期新债后,公债价格涨势延续.买盘因市场担心欧债危机可能恶化而受到扶助.

"在希腊大选前,我们看到大量美国公债的海外买盘,"FTN Financial利率策略师Jim Vogel称,公债标售前收益率略微上升亦提振了需求.

交易商和分析师称,美国公债买盘得到对周日希腊大选忧虑的支撑；希腊大选结果可能令该国退出欧元区,加剧欧债危机.

对欧元区的忧虑已蔓延至一些投资者不愿持有德债的程度,因德国对欧元区一些处于困境的国家具有信贷敞口.

最近几周这一忧虑已使部分投资者放弃德债,转而持有美债.

美国10年期公债与可比德债收益率差连续第三个交易日收窄,至15个基点,这是3月初以来最紧蹙水准.

最近几周美国10年期公债较30年期公债更受到欢迎,这或许意味着周四美国标售130亿美元30年期公债时,反应可能将相对平淡.

美国10年期公债较30年期公债收益率差已从6月4日的104个基点扩大至111个基点.

**数据令人失望**

今日稍早美国公债买盘受到支撑,此前公布的疲弱数据巩固了美联储下周将宣布新一轮量化宽松政策的预期.

美国商务部周三公布,5月零售销售较前月减少0.2%,为连续第二个月下降[ID:nEAPAD0EB4]；劳工部公布,5月生产者物价指数(PPI)较前月下降1.0%,因汽油价格下挫.[ID:nEAPAD0E34]

另外周三高盛称其分析师将第二季美国国内生产总值(GDP)环比年率从此前预估的增长1.8%下调至增长1.6%.

"随着人们调降GDP预估,公债市场走强,"纽约Wunderlich Securities公债交易主管Mike Franzese称.

美国指标10年期公债US10YT=RR价格涨18/32,收益率报1.60%,较周二尾盘下跌6.2个基点.

30年期公债US30YT=RR价格升1-6/32,收益率报2.71%,较周二尾盘下滑6.2个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (持平) 0.294

五年期公债US5YT=RR 99-19/32 (+ 5/32) 0.710

10年期公债US10YT=RR 101-11/32 (+18/32) 1.603

30年期公债US30YT=RR 105-27/32 (+1-6/32) 2.714 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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