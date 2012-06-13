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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 05:44 BJT

〔标题新闻〕盖特纳称指望仅靠德国来解决危机不公平,未低估欧元区领导人解决问题的政治承诺

盖特纳为美国财长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HDHAQ]

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