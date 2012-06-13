〔西班牙评等〕穆迪将西班牙公债评等下调三个级距至Baa3

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透纽约6月13日电---评级机构穆迪周三将西班牙公债评等下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.
穆迪称,可能进一步下调西班牙的评等,因西班牙政府进入国际市场融资的能力"非常有限",且该国经济疲弱.
穆迪将西班牙置于进一步调降评级的观察名单,表明未来三个月可能进一步下调该国评等.
西班牙经济部发言人拒绝就此事置评.
"较之出现未来几年西班牙经济强劲成长合理预期的可能性,西班牙经济持续疲弱,导致政府财政实力不断减弱,且更容易出现资金供应突然中断的情况更加令人担忧,"穆迪在声明中说.
穆迪给予西班牙公债的评等较垃圾级别仅高一个级距.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。