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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 06:16 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元收低,因美国数据疲弱及欧元区忧虑

路透多伦多6月13日电---加元兑美元周三下跌,受累于疲弱的美国经济数据,及周日希腊大选在即,投资人担忧欧债危机.

加元走势反映全球股市和大宗商品价格的表现,全球股市和大宗商品下跌,受希腊大选后是否将留在欧元区的不确定性打压.

加元/美元收报1.0292加元,或0.9716美元,周二收报1.0267加元,或0.9740美元.加元表现落后于其他主要货币,包括日圆,欧元和澳元.

美国商务部周三公布,美国5月零售销售较前月减少0.2%(预估为减少0.2%).美国5月扣除汽车的零售销售较前月减少0.4%(预估为持平).美国5月扣除汽车的零售销售较前月降幅创下2010年5月来最大.[ID:nEAPAD0EB4]

美国劳工部周三公布,美国5月生产者物价指数(PPI)较前月下降1.0%(预估为下降0.6%).[ID:nEAPAD0E34](完)

--编译 利棣儿;审校 戴素萍

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