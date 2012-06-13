〔纽约汇市〕欧元连续第二日走强,但涨势受限

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
* 欧元兑美元走强,因市场削减空头头寸
* 涨势受限,因市场对西班牙和希腊情势感到不安
* 美国不包括汽车的零售销售录得两年来最大跌幅
* 短期内欧元/美元波动性仍将居高不下
路透纽约6月13日电---欧元兑美元和日圆周三连续第二日走强,因投资者在希腊大选前继续削减过多的欧元空头头寸,但对西班牙和意大利公债收益率的担忧可能导致走势逆转.
投资者在周日希腊大选前回补欧元空头,大选结果可能非常接近,很难预料.反对撙节举措的左翼激进联盟党和支持国际救助计划的新民主党目前的支持率非常接近,投资者只能选择离场观望,静待选举结果.
"此轮涨势是因空头回补所致.本周稍早,欧元走软,之后欧元无法再度触及这些低位,因此,在希腊大选前市场上有一定的谨慎情绪,"波士顿ForexLive.com的汇市策略师Jamie Coleman表示.
"市场的持仓情况反应多数坏消息已被消化."
纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.4%,报1.2565美元,录得一周来最大单日涨幅,且远高于6月1日触及的近两年低位1.2288美元,但低于周一触及的三周高位1.2671美元.
TD Securities驻多伦多的汇市策略师Greg Moore指出,欧元/美元低于约1.2671美元的上周高位,且处于周度区间内.因此,欧元的趋势仍是上涨时卖出.
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日