〔纽约汇市〕欧元连续第二日走强,但涨势受限

* 欧元兑美元走强,因市场削减空头头寸

* 涨势受限,因市场对西班牙和希腊情势感到不安

* 美国不包括汽车的零售销售录得两年来最大跌幅

* 短期内欧元/美元波动性仍将居高不下

路透纽约6月13日电---欧元兑美元和日圆周三连续第二日走强,因投资者在希腊大选前继续削减过多的欧元空头头寸,但对西班牙和意大利公债收益率的担忧可能导致走势逆转.

投资者在周日希腊大选前回补欧元空头,大选结果可能非常接近,很难预料.反对撙节举措的左翼激进联盟党和支持国际救助计划的新民主党目前的支持率非常接近,投资者只能选择离场观望,静待选举结果.

"此轮涨势是因空头回补所致.本周稍早,欧元走软,之后欧元无法再度触及这些低位,因此,在希腊大选前市场上有一定的谨慎情绪,"波士顿ForexLive.com的汇市策略师Jamie Coleman表示.

"市场的持仓情况反应多数坏消息已被消化."

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.4%,报1.2565美元,录得一周来最大单日涨幅,且远高于6月1日触及的近两年低位1.2288美元,但低于周一触及的三周高位1.2671美元.

TD Securities驻多伦多的汇市策略师Greg Moore指出,欧元/美元低于约1.2671美元的上周高位,且处于周度区间内.因此,欧元的趋势仍是上涨时卖出.