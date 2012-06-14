更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,等候OPEC会议结果出炉

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:译文有误,内文第五段美国原油库存改为"3.8444亿桶",非"3,844.4万桶")
* OPEC料将维持生产限额不变
* 美国零售销售下滑令油价承压
路透纽约6月13日电---美国原油期货周三下跌,稍后举行的石油输出国组织(OPEC)政策会议料将维持产量目标不变,且疲弱的经济数据加剧油市的看跌情绪.
OPEC政策会议将于周四在维也纳召开,沙特(沙乌地)阿拉伯面临其他OPEC成员国要求其减少石油产量的压力,以防止原油价格进一步下滑.
沙特最初提议调高OPEC的产量目标,但该国很快放弃这一设想,且OPEC似将维持产量上限在每日3,000万桶的水平.
数据显示,美国5月零售销售连续第二个月下降,且5月生产者物价指数(PPI)月降幅为三年来最大.这些数据料将增加美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取进一步举措提振国内经济复苏的可能性.
美国能源资料协会(EIA)周报显示,美国上周原油库存减少19.1万桶,至3.8444亿桶,降幅低于预期.
EIA并称,上周美国汽油库存减少172万桶,馏分油库存下降6.3万桶.
路透调查显示,上周美国原油库存料将减少140万桶,汽油库存料增加110万桶,馏分油库存料增加130万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约CLN2下跌0.70美元或0.84%,收报每桶82.62美元,交投区间在82.15至84.01美元.
国际能源署(IEA)称,伊朗石油出口今年迄今估计已下滑40%.
伊朗石油部长Rostam Qasemi在石油输出国组织(OPEC)石油行业会议上表示,该国尚未因国际制裁而"认真"缩减石油产出.
媒体引述阿尔及利亚能源和矿业部长Youcef Yousfi的话称,OPEC产量超出官方上限导致原油价格下滑,将令该组织面临重大风险.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 82.62 -0.70 -0.8% 82.15 84.01 303,198 320,803
8月原油 82.92 -0.70 -0.8% 82.44 84.29 93,742 95,264
7月RBOB汽油 2.6554 0.0052 0.2% 2.6369 2.6922 50,188 56,496
8月RBOB汽油 2.5841 0.0008 0.0% 2.5671 2.6168 44,457 35,305
7月取暖油 2.6109 -0.0106 -0.4% 2.6050 2.6518 58,077 63,189
8月取暖油 2.6147 -0.0089 -0.3% 2.6085 2.6535 33,201 29,676
ICE合约
7月布兰特 97.13 -0.01 0.0% 96.67 98.38 135,972 245,701
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 584,136 603,181 572,344 1,458,395 -4,292
汽油 142,098 140,623 147,047 299,171 -2,036
取暖油 153,684 152,168 136,936 315,909 5,936(完)
--编译 肖群英/徐文焰;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。