《综述》意大利总理呼吁政治支持,以免成为欧债危机的下一个牺牲品

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 意大利总理蒙堤呼吁政治支持
* 德国财政部长朔伊布勒支持蒙堤的改革计划
* 穆迪调降评级后,投资者仍然担心西班牙状况
路透罗马/布鲁塞尔6月13日电---意大利总理蒙堤周三呼吁意大利政治家们支持他采取激进的措施,以避免罗马成为欧元区债务危机的下一个牺牲品.之前欧元区达成救助西班牙银行业的协议,但未能安抚市场情绪.
由于采取加税政策和经济陷入衰退,蒙堤的支持率大幅下滑.他在罗马对议会表示,"我们面对这些困难,应该在整个欧洲层面及意大利国内政坛付出加倍的努力."
在欧盟伙伴国向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的资金四天之后,穆迪把西班牙主权债务评级调降了三个级距,从A3降到Baa3.穆迪认为,对西班牙的救助计划将增加该国政府的债务负担.穆迪表示,由于西班牙在市场上筹资存在困难,而且经济状况糟糕,因此可能进一步调降该国评级.
路透调查显示,受访59位分析师中有35位称,西班牙可能在未来12个月内需要全面的国家救助,步上希腊、爱尔兰和葡萄牙的后尘.
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。