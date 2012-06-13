《综述》意大利总理呼吁政治支持,以免成为欧债危机的下一个牺牲品

* 意大利总理蒙堤呼吁政治支持

* 德国财政部长朔伊布勒支持蒙堤的改革计划

* 穆迪调降评级后,投资者仍然担心西班牙状况

路透罗马/布鲁塞尔6月13日电---意大利总理蒙堤周三呼吁意大利政治家们支持他采取激进的措施,以避免罗马成为欧元区债务危机的下一个牺牲品.之前欧元区达成救助西班牙银行业的协议,但未能安抚市场情绪.

由于采取加税政策和经济陷入衰退,蒙堤的支持率大幅下滑.他在罗马对议会表示,"我们面对这些困难,应该在整个欧洲层面及意大利国内政坛付出加倍的努力."

在欧盟伙伴国向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的资金四天之后,穆迪把西班牙主权债务评级调降了三个级距,从A3降到Baa3.穆迪认为,对西班牙的救助计划将增加该国政府的债务负担.穆迪表示,由于西班牙在市场上筹资存在困难,而且经济状况糟糕,因此可能进一步调降该国评级.