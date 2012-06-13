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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 06:24 BJT

****澳新经济指标预测--6月14日-6月21日****

路透6月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月11日当周---------------------------------

6月13日(三)

2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.1%

6月14日(四)

暂无重要数据

6月15日(五)

暂无重要数据

----------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月18日(一)

暂无重要数据

6月19日(二)

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字27.6

截至第一季的年度 -- 赤字82.7

6月20日(三)

0130 澳洲住房开工(较前季) 第一季 -- -6.9%

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.8%

6月21日(四)

暂无重要数据 (完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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