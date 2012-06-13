〔纽约期市〕ICE期棉涨跌互现,市场关注展期交易

路透6月13日电---指标棉花期货周三上涨,未理会之前一日美国农业部公布的负面供需消息,并重返展期交投操作,这操作在收盘时令7月期货合约受创,但支撑12月期货合约的走势.

据称周三有近11,000口7月棉花合约展期为12月合约.

洲际交易所(ICE)交投活络的12月棉花合约CTZ2收高1.57美分,或2.28%,报每磅70.41美分.盘中交投于68.70-71.16美分之间,后者为6月8日以来的最高位.周三合约成交量为19,556口.

近月7月期货合约CTN2下跌48美分,或0.64%,收报75.09美分.盘中交投于74.25-76.35美分.

7月合约成交量为15,571口.汤森路透数据显示,棉花总成交量表现强劲,为38,178口,较30日均值大约高出约26.0%,尽管不及周二跌势的成交量46,612口.

周二未平仓合约减少4,511口至194,240口,7月期约未平仓合约为47,763口.经纪商称,大约有10,873口合约进行了7月-12月的展期交易.

周三是规模最大的指数基金完成展期操作的最后一天,这推升了成交量.尽管尚有大约37,000口7月合约仍为展期,但他们可能会以不那么着急的步伐来展期.7月合约将于7月9日到期.

随着7月合约首个通知日6月25日即将来临,部分经纪商认为,或许有投机人士已经推高7月合约价格,来把那些仍持有空头仓位的人逼出局.(完)