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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 06:39 BJT

《综述》美国5月零售销售和PPI数据疲弱,提高美联储出台刺激行动可能

* 5月零售销售下降0.2%

* 扣除汽车的零售销售创两年来最大降幅

* 数据显示需求总体上呈现疲弱

* 5月生产者物价指数(PPI)下降1%,因能源价格疲弱

路透华盛顿6月13日电---美国5月零售销售连续第二个月下降,PPI降幅为三年来最大,令美国联邦储备理事会(美联储)采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大.

在此之前,近期公布的包括就业和制造业报告在内的一系列数据已经表明,美国经济复苏有所放慢.

消费者支出是支撑第一季经济复苏的关键因素之一,新公布的零售销售数据令一些经济学家下调对第二季的成长预估.

"这表明经济成长的步伐进一步放慢,预示复苏可能需要美联储施以援手."道明证券(TD Securities)驻纽约的资深经济分析师Millan Mulraine说.

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