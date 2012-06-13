《综述》美国5月零售销售和PPI数据疲弱,提高美联储出台刺激行动可能

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 5月零售销售下降0.2%
* 扣除汽车的零售销售创两年来最大降幅
* 数据显示需求总体上呈现疲弱
* 5月生产者物价指数(PPI)下降1%,因能源价格疲弱
路透华盛顿6月13日电---美国5月零售销售连续第二个月下降,PPI降幅为三年来最大,令美国联邦储备理事会(美联储)采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大.
在此之前,近期公布的包括就业和制造业报告在内的一系列数据已经表明,美国经济复苏有所放慢.
消费者支出是支撑第一季经济复苏的关键因素之一,新公布的零售销售数据令一些经济学家下调对第二季的成长预估.
"这表明经济成长的步伐进一步放慢,预示复苏可能需要美联储施以援手."道明证券(TD Securities)驻纽约的资深经济分析师Millan Mulraine说.
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。