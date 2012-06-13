日韩经济指标预测--6月14日-6月21日****

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透6月14日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月13日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,385
外资投资日本股市(亿日圆) -- -747
6月14日(四)
0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%
产能利用指数(较上月) -- +1.3%
1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%
2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +1.7%
出口物价(较上年同期) -- +2.0%
6月15日(五)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差24
进口(较上年同期) -- -1.2%
出口(较上年同期) -- -0.4%
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要数据
6月19日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 -- 逆差5,203
出口(较上年同期) -- +7.9%
进口(较上年同期) -- +8.0%
6月20日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 6月 -- 正2
6月21日(四)
暂无重要数据 (完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。