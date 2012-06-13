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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--6月14日-6月21日****

路透6月14日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月11日当周--------------------------------

6月13日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,385

外资投资日本股市(亿日圆) -- -747

6月14日(四)

0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%

产能利用指数(较上月) -- +1.3%

1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%

2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +1.7%

出口物价(较上年同期) -- +2.0%

6月15日(五)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差24

进口(较上年同期) -- -1.2%

出口(较上年同期) -- -0.4%

---------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月18日(一)

暂无重要数据

6月19日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 -- 逆差5,203

出口(较上年同期) -- +7.9%

进口(较上年同期) -- +8.0%

6月20日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 6月 -- 正2

6月21日(四)

暂无重要数据 (完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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