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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 06:39 BJT

《美国重要政经日程》--6月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布4月消费者物价指数(CPI)和实质所得,以及一周初请失业金人数

1230 - 商务部公布第一季经常帐

1230 - 农业部发布一周出口销售报告

1230 - 全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)公布月度大豆压榨报告

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量

1500 - 财政部宣布三个月及六个月期国库券标售,并宣布30年期通膨保值债券(TIPS)标售

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量

1700 - 财政部标售30年期公债

1800 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

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