《美国重要政经日程》--6月14日

国际油市：亚洲汽油裂解价差暴跌；台塑石化拟标购4月上半石脑油
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布4月消费者物价指数(CPI)和实质所得,以及一周初请失业金人数
1230 - 商务部公布第一季经常帐
1230 - 农业部发布一周出口销售报告
1230 - 全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)公布月度大豆压榨报告
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量
1500 - 财政部宣布三个月及六个月期国库券标售,并宣布30年期通膨保值债券(TIPS)标售
-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量
1700 - 财政部标售30年期公债
1800 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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