全球外汇市场6月14日主要消息

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月13日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
6月14日(四)
-- - 日本央行开始举行为期两天的货币政策会议
0430 - 日本4月工业生产修正值和产能利用指数
0600 - 德国5月趸售物价指数
0700 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话
0730 - 瑞士央行利率决议
0800 - 欧洲央行(ECB)发表月报
0800 - 瑞士央行发表2012年金融稳定报告
0900 - 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值
0900 - 欧元区第一季劳工成本和薪资
1130 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表演讲
1230 - 美国第一季经常帐
1230 - 美国5月消费者物价指数(CPI)
1230 - 美国5月实质所得
1230 - 美国6月9日当周一周初请失业金人数
-- - 美国5月克里夫兰联邦储备银行CPI
1330 - 德国央行总裁魏德曼在一个论坛上发表演讲
1630 - 世界银行行长佐利克参加彼得森国际经济研究所举行的"与佐利克对话"活动,讨论全球经济前景和外交政策问题
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
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路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。