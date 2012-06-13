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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 06:45 BJT

全球外汇市场6月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月13日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据

6月14日(四)

-- - 日本央行开始举行为期两天的货币政策会议

0430 - 日本4月工业生产修正值和产能利用指数

0600 - 德国5月趸售物价指数

0700 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话

0730 - 瑞士央行利率决议

0800 - 欧洲央行(ECB)发表月报

0800 - 瑞士央行发表2012年金融稳定报告

0900 - 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值

0900 - 欧元区第一季劳工成本和薪资

1130 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表演讲

1230 - 美国第一季经常帐

1230 - 美国5月消费者物价指数(CPI)

1230 - 美国5月实质所得

1230 - 美国6月9日当周一周初请失业金人数

-- - 美国5月克里夫兰联邦储备银行CPI

1330 - 德国央行总裁魏德曼在一个论坛上发表演讲

1630 - 世界银行行长佐利克参加彼得森国际经济研究所举行的"与佐利克对话"活动,讨论全球经济前景和外交政策问题

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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