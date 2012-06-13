《日本重要政经日程》--6月14日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月13日(三)
2350 - 一周资本流动数据
6月14日(四)
-- - 日本央行召开为期两天的政策会议
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0130 - 20年期政府公债标售
0430 - 4月工业生产及产能利用率修正值
-- - 日立(6501.T)投资者关系日,举行分析师和投资者简报会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。