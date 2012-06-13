版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 07:03 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,受助于较小型船舶费率升高

路透6月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第四个交易日上涨,因较小型船舶费率升高抵消了海岬型船费率大跌的影响.

波罗的海乾散货运价指数涨9点或1.01%,至902点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨2.97%至1,004点,日均获利增加233美元至7,983美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

船舶经纪公司Fearnleys在周报中称,有利可图的费率促使大西洋航线的巴拿马型船货运量增加.

超灵便型船费率上升112美元至10,640美元,灵便型船费率增加120美元至9,200美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌16点或1.32%,报1,196点.

海岬型船舶日均获利下降147美元,至3,988美元,仍维持在2008年末的水平.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.

分析师称,由于中国铁矿石需求疲软,海岬型船货运活动一直处于下降趋势.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐