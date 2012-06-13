〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,受助于较小型船舶费率升高

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透6月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第四个交易日上涨,因较小型船舶费率升高抵消了海岬型船费率大跌的影响.
波罗的海乾散货运价指数涨9点或1.01%,至902点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨2.97%至1,004点,日均获利增加233美元至7,983美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
船舶经纪公司Fearnleys在周报中称,有利可图的费率促使大西洋航线的巴拿马型船货运量增加.
超灵便型船费率上升112美元至10,640美元,灵便型船费率增加120美元至9,200美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌16点或1.32%,报1,196点.
海岬型船舶日均获利下降147美元,至3,988美元,仍维持在2008年末的水平.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.
分析师称,由于中国铁矿石需求疲软,海岬型船货运活动一直处于下降趋势.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。