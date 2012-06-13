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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 06:43 BJT

〔美国股市〕ADR下跌,欧洲银行股和日本出口商领跌

路透纽约6月13日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌,希腊选举前的忧虑情绪令欧洲银行股承压走低.

德意志银行(DB.N)下滑1.1%,至35.04美元;巴克莱(BCS.N)挫跌2.4%,报11.66美元.

苏格兰皇家银行(RBS.N)跌1.7%,至6.86美元.

分析师称,投资者可能在周日举行的希腊选举前保持谨慎,且担忧西班牙的融资窘境蔓延至其他欧元区国家.对希腊恐将在本次选举后退出欧元区的臆测加剧了市场的谨慎情绪.

日本主要出口商股价下跌,受累于日圆走强.据路透数据,美元兑日圆JPY=小跌0.2%,至79.34日圆.

索尼(SNE.N)跌2.4%,报12.76美元;PanasonicPC.N亦下滑2.6%,至6.84美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.5%,标普500指数.SPX.INX跌0.7%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.4%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS滑落0.8%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.3%.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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