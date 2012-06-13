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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 07:11 BJT

〔加拿大股市〕收平盘,美国疲弱数据和欧债危机抑制人气

路透多伦多6月13日电---加拿大股市周三呈拉锯走势,终场收平,金融与矿业股涨势的利好影响被能源类股跌势所抵消,而疲弱的美国经济数据和欧债危机抑制市场人气.

"走势非常杂乱,"Union Securities市场分析师Levente Mady表示,"从短期来看,没有明确的节奏或交投诱因."

加拿大10个主要类股中有六个收低,其中能源类股下跌1.1%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高0.57点报11,497.87点,盘中波动区间介于11,440.36至11,580.39.

投资者料仍将紧张不安,因为希腊周日将举行大选,而且他们担心西班牙的金融问题可能蔓延至意大利.希腊在大选后是否继续留在欧元区,以及欧债危机对全球经济增长的潜在冲击,令市场人气受到抑制.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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