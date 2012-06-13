〔新闻稿〕穆迪将绿城的评级列入上调的复评名单

(以下为穆迪投资者服务公司发布的新闻稿)

（中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。）

香港，2012年6月12日—穆迪投资者服务公司已将绿城中国控股有限公司Caa1的公司家族评级和Caa2的高级无抵押评级列入上调的复评名单。

此次复评是在绿城于2012年6月8日宣布与香港综合企业九龙仓集团有限公司签署股份认购协议及投资协议之后进行的。

评级理据

穆迪分析师邹吉明表示：“如果九龙仓完成股份及可转证券认购，则绿城的短期流动性状况将得到改善。”

在根据协议满足某些条件之后，绿城将获得总计约51亿港元。该公司计划将其净所得用于一般企业目的、偿还贷款及/或作为一般运营资本。

邹吉明称：“九龙仓的参与也将提升绿城的投资及财务管理。九龙仓将任命两名绿城董事。此外，九龙仓要求成立投资委员会，负责审核与绿城负债杠杆率有关的土地收购交易。”

在以下情况下，穆迪将结束评级复评：(1) 九龙仓完成股份及可转证券认购；(2) 绿城提供2012年短期债务的再融资计划，以及未来两年降低负债杠杆率的计划。

绿城的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《住宅建筑行业全球评级方法》(Global Homebuilding Industry)。关于上述评级方法，请浏览www.moodys.com的“信用政策”页。

九龙仓集团有限公司在香港联交所上市。其主要业务包括房地产投资、开发及租赁、集装箱码头、通讯、媒体及娱乐。

绿城中国控股有限公司是中国主要的房地产开发商之一，项目集中于杭州市及浙江省。截至2011年12月31日，绿城土地储备的总建筑面积为4,100万平方米。

监管披露

本新闻稿中的全球级信用评级由穆迪在欧盟之外的关联公司之一所发表，并由穆迪投资者服务公司（地址：One Canada Square, Canary Wharf, London E 14 5FA, UK）根据对信用评级机构的规定Regulation (EC) No 1060/2009第3段第4条予以认可。 关于欧盟认可地位、以及曾经授予某一信用评级的穆迪办事处的进一步信息，请浏览www.moodys.com。

对于向债务计划、债务系列或债务类别授予的评级，本公告提供的相关监管披露是关于同系列或同类别债务或债务计划（根据穆迪的评级惯例，其评级完全从已有评级得出）后续发行的债券或票据的各项评级。对于向支持方授予的评级，本公告提供的相关监管披露是关于对支持方采取的评级行动，以及关于对信用评级来自支持方信用评级的证券的各项特定评级行动。对于暂行评级，本公告提供的相关监管披露是关于所授予的暂行评级，以及关于债务最终发行之后可能会授予的最终评级，在上述两种情况下，交易结构和条款在最终评级授予之前并未发生会影响评级的变化。详细信息请参阅www.moodys.com发行人/实体版块的评级索引。