法国希望联合国强制执行安南计划

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎/贝鲁特6月13日电（记者 John Irish/Oliver Holmes）---法国外交部长法比尤斯（Laurent Fabius）周三称，法国将提议联合国强制执行安南的涉叙和平计划，且出于阻止叙利亚内战的考虑，在叙设禁飞区也是一个选择。
这是世界大国迄今对叙利亚暴力冲突最严厉的回应。4月12日停火本应为政治谈判解决危机提供契机，但随后仍有数以百计的平民、反抗力量和政府部队成员被杀害。
法比尤斯称，他希望俄罗斯赞成根据《联合国宪章》第七章，执行安南的和平计划。第七章内容包括授权用武。
安南提出的和平计划未能阻止叙流血冲突。从去年初至今，叙冲突造成上万人丧生。
法比尤斯称：“我们需要在安理会采取进一步行动，根据第七章执行安南的计划。也就是对叙严加制裁的同时，强制执行这一计划。”
预计他的提议会遭俄罗斯反对。俄罗斯一直表示，西方和阿拉伯国家去年滥用安理会决议，从而使武力干涉叙利亚合法化。
法比尤斯称，安理会正考虑的选择之一是对叙利亚设禁飞区。此前不断有报 道称，叙利亚部队通过武装直升机，对反抗力量据点开火，美国也担忧俄罗斯在向叙政府提供直升机。
法比尤斯称，在下一次欧盟外长会议上，法国将提议对叙加大制裁力度。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。