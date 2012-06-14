IMF总裁敦促成员国批准投票权改革方案

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月13日电---国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周三敦促成员国批准2010年达成的IMF投票权改革方案，此举将令中国的投票权升到第三位，还会给巴西、俄罗斯等新兴经济体更大的话语权。
IMF治理与份额改革进展缓慢，导致新兴经济体日渐不满。IMF召开执行董事会会议，评估2010年改革方案的进展情况。拉加德在会后发表了上述讲话。
许多成员国按计划应在IMF和世界银行（World Bank）今年10月在东京召开会议前批准这项改革。
这项改革方案还需获得美国国会的批准，因需要其批准向IMF增加注资，美国国会在11月总统大选前不太可能通过这项方案。
拉加德在声明中称：“我呼吁剩下的成员国尽快完成必要的法律步骤和其他法律程序，以便在约定的时间框架内实施这些重要的改革。”
根据改革方案，IMF的配额或成员国会费将增加一倍，24个席位的执行董事会构成也将调整，其中由欧洲国家占据的两个席位将分配给新兴经济体。
截至周二，占据66.84%份额的107个成员国已经批准了增加配额的改革方案，还有81个成员国没有批准。
IMF在执行董事会会议后发表声明称：“时间已经不多，距理事会建议时间表仅剩四个月，各方还需加大努力，让2010年治理及配额改革方案在10月的2012年IMF/世界银行年会召开前生效。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。