欧洲经济指标预测--6月14日-6月21日****

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透6月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月14日(四)
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.4%
0730 瑞士央行利率决议 第二季 0.13% 0.25%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%
薪资(较上季) -- +2.5%
6月15日(五)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差85 逆差85.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.8 逆差41.1
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差30 顺差86
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要经济指标.
6月19日(二)
0645 法国企业景气判断指数 6月 -- 93
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
0900 德国ZEW景气判断指数 6月 -- 10.8
现况指数 -- 44.1
6月20日(三)
0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -- +3.5%
(较上年同期) -- -14.3%
工业销售(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- -3.1%
0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 -- 减少1.37
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 -- 0-9-0
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 -- 8.2%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负4.0
6月21日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差13.34
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 44.7
服务业PMI -- 45.1
综合PMI -- 44.6
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%
0728 德国制造业PMI 6月初值 -- 45.2
服务业PMI -- 51.8
综合PMI -- 49.6
0758 欧元区制造业PMI 6月初值 -- 45.1
服务业PMI -- 46.7
综合PMI -- 46.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余75
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余91
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 -- 流出538
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差9
0830 英国零售销售(较前月) 5月 -- -2.3%
(较上年同期) -- -1.1%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 -- 负17
1400 欧元区消费者信心指数 6月 -- 负19.30 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日