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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 07:07 BJT

〔东京汇市〕欧元受空头回补提振,意大利标债为市场瞩目

* 欧元持坚,尽管西班牙评级被调降

* 新西兰元从高点回落,该国央行对于升息的措辞有所软化

* 意大利标债为市场关注焦点

路透悉尼6月14日电---欧元在周四亚洲市场早盘稳稳守住隔夜市场录得的多数涨幅,而澳元等商品货币则在美股收跌后重新承压.

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