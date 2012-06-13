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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.71 -0.69 -1.32 1612250

搜狐 (SOHU.O) 43.96 -0.67 -1.50 375456

网易 (NTES.O) 59.26 -1.49 -2.45 838489

百度 (BIDU.O) 116.72 -1.22 -1.03 3739904

亚信科技 ASIA.O 10.78 -0.01 -0.09 207148

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.55 -0.15 -1.09 2609621

联电 (UMC.N) 2.03 -0.06 -2.87 223073

日月光 (ASX.N) 4.20 -0.07 -1.64 177645

矽品精密 (SPIL.O) 4.89 -0.03 -0.61 1137494

和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 +0.05 +4.35 21272

友达 (AUO.N) 3.88 -0.04 -1.02 95464

中华电信 (CHT.N) 30.07 -0.06 -0.20 36457

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.37 -0.69 -1.77 2040394

香港

中国移动 (CHL.N) 51.11 -0.08 -0.16 175362

中国联通 (CHU.N) 14.10 +0.14 +1.00 371523

中国电信 (CHA.N) 45.43 +0.37 +0.82 41839

中芯国际 (SMI.N) 1.57 -0.07 -4.27 2849

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.80 -0.02 -0.52 4802

(完)

--整理 张荻

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