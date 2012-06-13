〔货币市场〕回购利率上升,因穆迪可能调降银行业者评级

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透纽约6月13日电---回购利率周三上涨,因银行寻求期限更长的融资,而且投资者不愿意向评级可能被调降的美国大型银行提供贷款.
预计穆迪将在未来几天或几周内完成15家大型全球性银行的评估,摩根士丹利(MS.N)、花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)都赫然在列,均可能失去营业公司层面上的顶级短期信用评级.
高盛(GS.N)亦面临评估,可能失去控股公司层面上的顶级短期评级,但预计不会失去营业公司层面上的顶级短期评级.
对于银行评级可能被调降的担忧,帮助推高回购利率,因贷款人寻找上述银行以外的投资对象.
评级可能被降的大型银行也在延长其借款的期限,以避免穆迪做出评估结论后造成潜在的困难,这帮助推高了贷款成本.
美国公债支持的隔夜回购贷款成本周三升至25-28个基点,之前收于21个基点.
短期评级下降,意味着回购市场中的贷款者将向银行收取较高的贷款利率,或者要求银行提供更多的担保品,或者更加不愿意接受风险较高的担保品(完).
--编译 张涛;审校 张荻
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路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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