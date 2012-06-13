〔货币市场〕回购利率上升,因穆迪可能调降银行业者评级

路透纽约6月13日电---回购利率周三上涨,因银行寻求期限更长的融资,而且投资者不愿意向评级可能被调降的美国大型银行提供贷款.

预计穆迪将在未来几天或几周内完成15家大型全球性银行的评估,摩根士丹利(MS.N)、花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)都赫然在列,均可能失去营业公司层面上的顶级短期信用评级.

高盛(GS.N)亦面临评估,可能失去控股公司层面上的顶级短期评级,但预计不会失去营业公司层面上的顶级短期评级.

对于银行评级可能被调降的担忧,帮助推高回购利率,因贷款人寻找上述银行以外的投资对象.

评级可能被降的大型银行也在延长其借款的期限,以避免穆迪做出评估结论后造成潜在的困难,这帮助推高了贷款成本.

美国公债支持的隔夜回购贷款成本周三升至25-28个基点,之前收于21个基点.

短期评级下降,意味着回购市场中的贷款者将向银行收取较高的贷款利率,或者要求银行提供更多的担保品,或者更加不愿意接受风险较高的担保品(完).

--编译 张涛;审校 张荻

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