〔货币市场〕美国商业票据市场规模缩小,受季末等因素影响

路透纽约6月14日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四发布数据显示,美国商业票据市场规模连续第二周收缩,意味着投资者由于担心全球经济放缓,对此种短期债券的兴趣在季末有所降低.

经季节调整后,商业票据市场规模在6月13日止当周下降67亿美元至1.007万亿(兆)美元.未经季节调整的市场规模则下滑97亿美元,来到9,890亿.

美国未经季节调整的外国银行流通商业票据规模当周减少28亿美元,至1,281亿.

"我们正接近季末,作为大买家的货币市场基金考虑到欧洲形势,故而在这种时候可能不愿持有这么多的商业票据,特别是外国金融机构发行的金融商业票据."Stone & McCarthy Research Associates分析师Ray Stone表示.

除了季末因素之外,美联储公布的商业与工业贷款数据表明,企业在过去一年获得的贷款金额增加,因此通过发行商业票据进行短期融资的需求降低.

与此同时,发行商业票据的市场环境则愈发不利.

"商业票据的大买家是货币市场基金,而货币基金投资者变得越来越紧张."Stone指出,"他们的主要担忧是保存资本.所以目前的市场环境对发行商业票据不太有利,而对于从银行贷款比较有利."

银行间指标拆借利率跌至新低,欧洲央行(ECB)向市场注入的流动性继续推低利率.

三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=降至0.575%,为路透自1989年开始有记录以来的最低.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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