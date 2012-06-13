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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 07:37 BJT

〔标题新闻〕分析师预计NOPA数据料显示美国5月大豆压榨量在1.351亿蒲式耳,高于4月

注:美国全国油籽加工商协会(NOPA)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HCCRK]

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