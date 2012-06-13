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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 07:39 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元反弹,但只要在1.2725下方则走低趋势不变

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* 假性突破云区,欧元涨势主要是空头回补的结果

* 随着跌势再次回归,市场重现周二的走势

* 日线动能指标好坏不一,倾向走低

* 只要欧元未能突破5月/6月跌势的38.2%回档位1.2725,就仍保持下行趋势(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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